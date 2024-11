Nel cast di Adorazione anche un’attrice di Un professore 2

Adorazione è il teen drama del momento. La nuova serie Netflix ha debuttato lo scorso 20 novembre sul catalogo della piattaforma. Al centro della trama troviamo la storia di Elena, una ragazza che scompare misteriosamente senza lasciare traccia.

I suoi amici iniziano immediatamente a cercarla e a tentare di ricostruire gli ultimi suoi spostamenti. Tra questi c’è Vanessa, interpretata da Noemi Magagnini, la sua migliore amica. Con le prime indagini iniziano anche i primi sospetti che conducono alle persone più vicine alla ragazza. Fino a un enorme colpo di scena, che anticipa già al termine della seconda puntata che cosa è successo a Elena.

Sei episodi ispirati all’omonimo romanzo di Alice Urciuolo, co-ideatrice di Prisma e che ha lavorato in passato anche in Skam Italia. Nel cast dei protagonisti ci sono diversi volti noti e tante nuove leve del cinema e della tv. Tra i protagonisti più famosi ci sono sicuramente Ilenia Pastorelli e Noemi, alla sua prima vera prova importante come attrice.

Tra i più giovani c’è un’interprete che abbiamo visto in un’altra serie molto amata dalla Generazione Z. Ci riferiamo ad Alice Lupparelli, chiamata a interpretare proprio la ragazza scomparsa Elena. Se hai avuto la sensazione di aver già visto in azione Lupparelli di recente sappi che non ti sbagli.

Alice Lupparelli in Un professore 2

Prima di entrare nel cast di Adorazione infatti Alice è stata una delle new entry di Un professore 2. Il suo ruolo era quello di Viola Brandi, figlia di Nicola e pertanto sorellastra di Manuel. Finita sulla sedia a rotelle a causa di un grave incidente, Viola è una ragazza molto chiusa e testarda che imparerà ad aprirsi anche grazie all’aiuto di Rayan, uno dei ragazzi della classe del professor Dante Balestra.

Le riprese della terza stagione inizieranno, come già confermato da Damiano Gavino, il prossimo febbraio. Non sappiamo al momento se Alice Lupparelli tornerà o meno nella fiction.