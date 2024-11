Il meraviglioso cottage visto ne L’amore non va in vacanza in realtà non esiste! A rivelarlo è stato Jude Law

La rivelazione di Jude Law

Jude Law ha deciso di rovinare i sogni di milioni di fan di uno dei classici natalizi più amati nella storia del cinema. Ci riferiamo a L’amore non va in vacanza, rom com che, oltre a Law, vedeva tra i protagonisti Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black.

Al centro della trama troviamo due donne, Amanda e Iris, che finiscono su un sito di scambio case e decidono di vivere temporaneamente l’una nella dimora dell’altra. Amanda (Cameron Diaz) abbandona il lusso a cui è abituata e si trasferisce nel cottage di Iris (Kate Winslet), immersa in un tipico paesaggio natalizio.

Qui l’amore busserà alla sua volta e ha il volto di Graham, Jude Law per l’appunto. Sono passati quasi 20 anni dall’uscita di The Holiday (questo il titolo originale) e a distanza di tutto questo tempo l’attore protagonista ha distrutto i piani di chi un giorno sperava di poter prendere in affitto la casa vista in molte scene del film.

Ebbene, quella casa non esiste. Jude l’ha confessato in una recente intervista rilascia alla BBC Radio 2, lasciando di sasso anche le due conduttrici. “Allora, la regista era un po’ perfezionista“, ha spiegato l’attore parlando di Nancy Meyers, che ha diretto la commedia romantica.

“Ha girato tutta la zona e non ha trovato il cottage a forma di scatola di cioccolato che cercava – ha aggiunto Law – Così ha affittato un campo, l’ha disegnato e l’ha fatto costruire“.

“La cosa divertente, se lo guardate. Stavamo girando in inverno. Ogni volta che entravo da quella porta, c’era il cut e giravamo gli interni a Los Angeles circa tre mesi dopo“, ha poi rivelato dettagliatamente Jude. Dopo la casetta in piscina dei Cohen in The O.C. questo è una delle più grandi delusioni immobiliari provenienti da Hollywood.