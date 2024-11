Fiyero in Wicked è stato interpretato da Jonathan Bailey ma diversi attori hanno fatto il provino per quel ruolo (anche Nick e Joe Jonas)

Chi si è presentato per il ruolo di Fiyero in Wicked

Il ruolo di Fiyero in Wicked ha fatto gola a parecchi attori! Il prequel de Il mago di Oz ha mostrato al grande pubblico il principe più popolare della Shiz University interpretato da Jonathan Bailey. Il personaggio ha un ruolo molto importante nella crescita personale delle due protagoniste, Glinda e Elphaba.

Bailey ha girato contemporaneamente il film tratto dal romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta mentre stava lavorando anche sul set della miniserie Fellow Travelers.

L’attore di Bridgerton però non è stato l’unico interprete a essere stato preso in considerazione per questo ruolo. Altri volti noti del piccolo e del grande schermo hanno provato infatti ad agguantare la parte nel film diretto da Jon M. Chu, che nel novembre del 2025 tornerà con un secondo capitolo.

Ma chi sono stati gli altri attori che hanno sostenuto un provino per il ruolo? Qui di seguito il nostro esaustivo elenco.

Nick Jonas ha fatto un provino per Fiyero in Wicked

Nick Jonas

Tra i papabili Fiyero c’è stato anche Nick Jonas.

L’attore e cantante ha una lunga carriera sia nel mondo della musica che in quella cinematografica. Come se non bastasse Nick ha un ottimo cv anche nel mondo dei musical teatrali.

Ha infatti recitato in diversi spettacoli a Broadway, da Les Miserables passando per La bella e la bestia. Non è stato però l’unico della famiglia Jonas a presentarsi per Wicked…