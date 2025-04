Florence Pugh ha commentato il significato dell’asterisco all’interno del titolo del film dedicato ai Thunderbolts. Ecco le sue parole.

La spiegazione di Florence Pugh

Sicuramente i fan più accaniti della Marvel non vedono l’ora di sapere che cosa è in serbo per loro nel prossimo futuro. Grande attesa c’è per il nuovo capitolo di Spider-Man e anche per Avengers: Doomsday, per esempio.

LEGGI ANCHE: Lucy Hale interpreterà due gemelle identiche nella serie Netflix Dead Letters

Tuttavia, la strada per arrivare a quel punto è ancora lunga e sul percorso gli spettatori si troveranno faccia a faccia con alcune serie TV e film. Di quest’ultimo gruppo fa parte anche la pellicola dedicata a Thunderbolts, la cui uscita è prevista nelle sale italiane il 30 aprile 2025.

La storia seguirà un gruppo di antieroi formato dal governo americano alle prese con una missione segreta. Nel cast troveremo attori molto noti i quali, nella maggior parte dei casi, torneranno a riprendere il proprio ruolo: David Harbour come Red Guardian, Sebastian Stan come Winter Soldier, Wyatt Russel come U.S Agent e Florence Pugh come la Vedova Nera, per citarne alcuni.

LEGGI ANCHE: Katy Perry condivide alcuni dettagli sul suo viaggio nello spazio

Proprio Florence Pugh ha rilasciato una recente intervista, come riportato anche dal profilo Twitter Discussing Film, in cui ha parlato di un argomento che incuriosisce tutti i fan. Il titolo ufficiale della pellicola ha un asterico in fondo alla parola e tutti si stanno chiedendo che cosa potrebbe significare. L’attrice ha così commentato:

“Si tratta di un gioco pericoloso e credo che nessuno di noi abbia il permesso di parlare”.

Le ipotesi sono tante e purtroppo Pugh non è stata molto d’aiuto. In sostanza, tutto quello che i fan dovranno fare è aspettare l’uscita del film e correre al cinema per gustarselo. Siete pronti a questa nuova avventura?