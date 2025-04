Sappiamo ormai da un po’ di tempo che Katy Perry sta per andare nello spazio e proprio oggi partirà. Ecco quali sono stati i dettagli che ha voluto condividere con i fan in merito al viaggio.

Le parole di Katy Perry

Un paio di mesi fa è giunta la notizia che riportava l’imminente partenza di Katy Perry per lo spazio insieme ad altre cinque donne famose. Il razzo Blue Origin porterà le astronaute oltre la linea di Karaman, un’area di 100 chilometri sopra la superficie terreste, ovvero il punto in cui inizia lo spazio.

La popstar ha sempre sognato di prendere parte a un evento del genere e ha raccontato di aver provato grande gioia nel momento in cui ha ricevuto l’invito: “In quei momenti mi fermo sempre e chiedo all’universo dei segnali, delle conferme“. Nelle ultime ore è poi tornata sui social per condividere ben due momenti molto speciali. Il primo riguarda un legame con la sua vita privata:

“La capsula ha la forma di una piuma e mia mamma mia ha sempre chiamato in questo modo. […] Abbiamo fatto dei test in un’altra capsula che si chiama Tartaruga.

Una strabiliante onda di energia mi ha attraversato il corpo perché mia madre mi ha soprannominato anche così. Quante erano le possibilità che succedesse?”.

Ma non è finita qui perché nella notte Katy Perry ha pubblicato anche il video di questa capsula. Ha mostrato il posto che le hanno assegnato e ha affermato che canterà una volta che sarà nello spazio. “Non dirò che non posso credere di essere qui, perché ci credo. Ci ho sperato tanto e questo serve a realizzare i propri sogni“, ha commentato la cantante.

Katy Perry shows training capsule for her space mission. pic.twitter.com/Al62K6uJ7a — Pop Base (@PopBase) April 14, 2025

Il lancio è previsto per questo pomeriggio, lunedì 14 febbraio 2025, alle ore 9:30 (ore 15:30 in Italia). La partenza avverrà presso il Launch Site One di Corn Ranch, una residenza privata in Texas.