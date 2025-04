Come doveva essere il live action di Biancaneve

Il live action di Biancaneve ha scatenato molte polemiche. Il film Disney che ha portato in vita la favola eterna in una chiave completamente diversa non ha convinto pienamente né pubblico né critica. Un budget che si aggira tra i 240 e i 270 milioni di dollari e una prestazione al botteghino che, visto l’andazzo, permetterà di ripagare appena (forse) i costi.

Al momento il live action con Rachel Zegler e Gal Gadot ha incassato circa 180 milioni di dollari in tutto il mondo. Numeri decisamente lontani rispetto a quelli attesi da Disney. Questo ha provocato non poche reazioni. Sembra essere collegata all’andamento al box office del film anche la scelta della casa di produzione di interrompere momentaneamente il progetto live action di Rapunzel.

Eppure le cose potevano prendere una strada completamente diversa se fosse stata presa in considerazione l’iniziale idea Disney sulla realizzazione del live action. Secondo quanto riportato da ScreenRant infatti nei piani iniziali c’era la volontà di focalizzare il live action non su Biancaneve ma sua sorella Rose Red.

Questo personaggio esiste davvero nella fiaba originale dei fratelli Grimm ma è stato rimosso dal classico Disney del 1937 Biancaneve e i sette nani. Nella storia classica Snow White e Rose Red, grazie alla loro gentilezza, riuscirono a spezzare una maledizione che durava da molti anni.

Il progetto di trasformare in un live action la storia, sicuramente meno nota, di Rose Red nacque nel 2016. Dopo essere stato messo in cantiere però venne cancellato in maniera definitiva nel 2021. Probabilmente la scelta della Disney era legata alla decisione di portare avanti progetti più ambiziosi, come quello di Biancaneve da poche settimane approdato nei cinema.

Si era fatto all’epoca anche il nome di Brie Larson come interprete principale del live action. Se queasta ipotesi fosse andata a fondo a quest’ora avremmo potuto avere una storia completamente diversa sia in termini di trama che in termini di performance al botteghino.