C’è la fidanzata di Gabriel Guevara in È colpa nostra?

Che ci sia molta attesa nei confronti di È colpa nostra lo si capisce da quante congetture e macchinazioni stiano nascendo dopo l’uscita di un teaser trailer di pochi secondi. Il capitolo conclusivo della saga Culpables arriverà nel catalogo di Prime Video il prossimo ottobre.

Al momento non si conosce ancora una data precisa in cui scopriremo, finalmente, come terminerà il racconto della storia d’amore con protagonisti Nick e Noah. Intanto però i fan dei film hanno iniziato a fantasticare e a regalare le prime teorie su cosa accadrà.

La prima congettura che vi abbiamo riportato riguarda per lo più i due attori protagonisti della saga. I rumor parlano ormai da diverse settimane di presunte diatribe tra Nicole Wallace e Gabriel Guevara. La condivisione del primo teaser nelle rispettive storie Instagram ha dato nuova linfa vitale a questa ipotesi.

Ma c’è dell’altro. Alcuni fan hanno guardato con attenzione i primi trenta secondi del trailer e hanno notato un dettaglio. Nel video avviene un incontro tra Noah e Nick durante una festa in cui i due si ignorano completamente. In quell’istante tra i due passa una ragazza che, secondo alcuni, si tratterebbe della fidanzata attuale di Gabriel Guevara.

Un frame del teaser di È colpa nostra

Abbiamo immortalato il momento in questione del trailer di È colpa nostra. Secondo quanto si legge sui vari social la ragazza bruna sarebbe Maria De Nati, fidanzata ufficiale dell’interprete di Nick. Si tratta però di una teoria priva di fondamento.

Possiamo confermarvi con assoluta certezza che no, la ragazza in questione non è affatto la De Nati. Maria, esattamente come Gabriel, è un’attrice. In Italia è maggiormente nota per aver interpretato il ruolo di Prado Castañeda nella soap Il segreto, che ha avuto un enorme successo nel nostro paese.