Lucy Hale sarà la protagonista della nuova serie TV Netflix dal titolo Dead Letterse interpreterà due gemelle identiche. Ecco tutta la trama.

Lucy Hale nella serie TV Dead Letters

L’attrice ha conosciuto la fama internazionale grazie alla serie TV Pretty Little Liars e da quel momento la sua carriera è stata in ascesa. È stata protagonista di Katy Keene, spin off di Riverdale, e ha recitato in film come Scream 4, Obbligo o Verità, Fantasy Island e molto altro ancora.

Prossimamente uscirà anche la pellicola fantascientifica White Mars all’interno della quale reciterà accanto a Luke Newton. Ma questa non è la sola fatica che si ritroverà a dover affrontare, in quanto la giovane star sarà anche sul set di una nuova serie TV Netflix nei panni della protagonista.

Deadline, nel corso delle ultime ore, ha riportato la notizia secondo la quale Lucy Hale guiderà il cast di Dead Letters. Si tratta dell’adattamento televisivo dell’omonimo romanzo di Caite Dolan-Leach e pubblicato nel 2017. Hale fungerà anche da produttrice esecutiva, mentre la casa produttrice sarà Unwell, la stessa dietro al noto podcast Call Her Daddy.

Ma di che cosa parla la serie TV Dead Letters? La storia ruota intorno alle gemelle identiche, entrambe interpretate da Lucy Hale, Ava e Zelda. Quest’ultima muore all’improvviso e la sorella torna nella città natale per risolvere questo mistero.

Nel corso della sua ricerca si troverà davanti a rivelazione inaspettate e si renderà conto di non conoscere la gemella così bene come credeva. Come se non bastasse, prima della sua morte Zelda aveva scritto delle lettere per Ava e proprio queste la guideranno alla scoperta della verità.

Al momento non abbiamo altre informazioni su altri membri del cast oltre a Lucy Hale. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.