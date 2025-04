Zach Roerig e Arielle Kebbel, interpreti di Matt e Lexi in The Vampire Diaries, rivelano di essere una coppia

Zach Roerig e Arielle Kebbel si frequentano

Sono passati otto anni dalla fine di The Vampire Diaries e soltanto adesso scopriamo che due attori storici del cast hanno una relazione. Ci riferiamo a Zach Roerig e Arielle Kebbel, che i fan dello show The CW ricorderanno senz’altro. Roerig ha fatto parte della serie per l’intera sua durata nei panni di Matt Donovan.

Meno stabile la presenza di Kebbel. L’attrice ha interpretato il ruolo di Lexi, che ha avuto un ruolo da guest star nelle prime tre stagioni e un ruolo ricorrente nella quarta. Nella quinta e nell’ottava e ultima annata è tornata poi nuovamente come guest star, per un totale di 9 episodi.

A rivelare il loro rapporto sono stati proprio loro stessi nel corso di un evento dedicato ai fan, come riportato da E! News. Zach ha sorpreso con un mazzo di fiori Arielle, che era visibilmente emozionata. I due si sono poi scambiati un bacio appassionato, nello stupore dei tanti fan presenti.

Oltre a The Vampire Diaries la coppia ha lavorato anche nel film di Natale Love in the Great Smoky Mountains: A National Park Romance. Si tratta dell’ennesima storia nata tra due star della serie The CW.

Negli anni in cui The Vampire Diaries andava in onda Zach Roerig ha avuto una relazione con Candice King, interprete di Caroline. Nei prossimi mesi l’attore apparirà in una nuova serie Netflix firmata dal creatore di TVD Kevin Williamson.

Lo show si intitola The Waterfront e vedrà tra i protagonisti altri volti noti del piccolo schermo: da Danielle Campbell (The Originals) a Melissa Benoist (Supergirl) fino a Rafael L. Silva (911: Lone Star). Kebbel ha avuto invece un ruolo ricorrente nei panni di Lucy Donato nelle stagioni 5 e 6 di 911. Attualmente è nel cast della serie Fox Rescue: HI-Surf.