Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 10 Aprile 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 11 aprile

News e trama Everywhere I go di giovedì 11 aprile 2024, cosa succede nella puntata speciale della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go giovedì 11 aprile 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di giovedì 11 aprile 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda mercoledì 10 aprile, Alara torna prima da Parigi per stare più tempo possibile con Demir e porta anche una sorpresa. La donna infatti invita tutto il gruppo dei ragazzi della Artemim per un weekend fuori città, permettendo loro di invitare chiunque vogliano.

Leggi anche: le anticipazioni della settimana

Trama puntata giovedì 11 aprile 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di giovedì 11 aprile 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, si parte per la gita aziendale organizzata da Alara, dove sono stati invitati anche Leyla, Firuze e Ibo. Durante la giornata ha luogo una gara a squadre e la competizione fra Alara e Selin raggiunge una vetta, come anche la tensione fra Selin e Demir. Dopo una discussione, Selin va a dormire in una barca sul lago e Demir, alla ricerca della coinquilina, cade in acqua. Tornando indietro, i due si capiscono di essersi persi nel bosco.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di giovedì 11 aprile 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.