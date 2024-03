News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 14 Marzo 2024

Euphoria Sydney Sweeney

Le riprese di Euphoria 3

C’è molta attesa per l’inizio delle riprese di Euphoria 3. Sono trascorsi ormai già due anni da quando la seconda stagione del teen drama è uscita su HBO. Lo show con protagonista Zendaya in questi anni ha catturato l’attenzione del pubblico per aver raccontato diverse tematiche in una chiave diversa e decisamente iconica.

La produzione della terza annata ha però subito grossi ritardi sia a causa dello sciopero degli sceneggiatori (che ha paralizzato Hollywood per diversi mesi) sia per i tanti impegni della sua protagonista. In questi anni infatti Zendaya ha lavorato su diversi set cinematografici e trovare un buco nella sua agenda è una missione alquanto difficile.

Ma non è l’unica. Anche altri protagonisti dello show, come ad esempio Jacob Elordi e Sydney Sweeney, in questi anni sono stati parecchio indaffarati. I lavori di produzione di Euphoria 3 sono iniziati lo scorso dicembre. Ma quando partiranno le riprese? Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

Tuttavia la Sweeney durante una recente intervista rilasciata a MTV ha lasciato intendere che il set potrebbe riaprire nelle prossime settimane. “Ti prenderai una pausa dopo tutto questo lavoro?“, domanda il giornalista Joshua Horowitz facendo riferimento al tanto lavoro fatto da Sydney prima con Anyone But You e ora con l’horror Immaculate.

THIS JUST IN: Filming for #Euphoria season 3 is about to begin 🚨 No days off for @sydney_sweeney after #SXSW – catch her full @immaculatemovie interview with @joshuahorowitz, coming soon. pic.twitter.com/nzYr4VHkHS — MTV (@MTV) March 12, 2024

“Inizierò Euphoria“, è l’immediata risposta dell’attrice. Di fronte alla scioccante quanto inaspettata rivelazione, l’intervistatore tenta di carpire qualche informazione in più sulla data di avvio delle riprese. In questo caso però la Sweeney resta sul vago e preferisce non dare ulteriori risposte.

Tutto lascia però presupporre che, a stretto giro, il set di Euphoria 3 aprirà veramente. In questi giorni l’attrice è impegnata nella promozione di un nuovo film che la vede protagonista al fianco delle nostre Simona Tabasco e Benedetta Porcaroli e dell’ex Professore de La casa di carta Alvaro Morte.