Stefano D Onofrio | 14 Marzo 2024

Millie Bobby Brown Stranger Things

Millie Bobby Brown ha rivelato in un’intervista quali sono state le scene di Stranger Things che non ha apprezzato girare

Le parole di Millie Bobby Brown

In quattro stagioni (più un’altra attualmente in lavorazione) di Stranger Things ci sono state diverse scene difficili da portare a termine per Millie Bobby Brown. Sin dalla primissima puntata della serie Netflix, che risale ormai al 15 luglio di 8 anni fa, l’attrice veste i panni di Undici.

Il set dello show è stata una vera e propria scuola per la Brown, che grazie a questo suo ruolo ha poi avuto la possibilità di scalare Hollywood con tanti ruoli. La sua carriera è però indubbiamente legata a una serie che le ha donato popolarità e successo.

In questi giorni il cast è tornato finalmente sul set per girare gli episodi della stagione finale, che potrebbe arrivare sul catalogo nel 2025. Nello stesso momento però Millie Bobby è in giro per il mondo per presentare un altro suo progetto, Damsel, un film che la vede protagonista sempre su Netflix.

Durante questa lunga attività di stampa l’attrice ha fatto un’intervista per Vanity Fair in cui ha rivelato quali sono state, in tutti questi anni, le scene di Stranger Things più diffiicili da girare. In particolare la Brown ha segnalato una location del set come quella più ardua.

“Il vuoto. Il posto più deprimente in assoluto. Sono sempre sola. Devo sempre essere emotiva e spaventata. Sono nell’acqua. I miei piedi sono pruriginosi. Ho fame. È solo che è il mio set meno preferito in assoluto“, ha spiegato Millie Bobby Brown.

“Ricordo di aver pensato: ‘Oggi ho delle battute’, come se fosse così divertente. E ricordo quanto faceva freddo e di essermi sdraiato su quella ghiaia“, ha aggiunto.

L’attrice ha poi raccontato di non aver mai avuto modo di vedere completamente la prima fortunata stagione di Stranger Things. “Non ho mai guardato la prima stagione. Non ho avuto tempo. Appena è uscita siamo andati in giro per la stampa e abbiamo fatto interviste, e ora siamo in grado di assaporare meglio la serie e goderci lo show“, ha spiegato.

