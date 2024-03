News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 14 Marzo 2024

Mare Fuori

Mare Fuori 4, una nuova teoria sul finale

L’epilogo di Mare Fuori 4 ci ha lasciato con il fiato sospeso. Mentre su Rai Due continua ad andare in onda l’appuntamento settimanale con la quarta stagione, chi ha seguito la serie su RaiPlay sa perfettamente cosa è accaduto nei concitati minuti finali.

Nel quattordicesimo e ultimo episodio infatti è accaduto davvero di tutto. Prima le mancate nozze tra Carmine e Rosa, con quest’ultima che lascia il fidanzato prima di entrare in chiesa e abbandona il luogo dell’evento in cerca della sua vendetta. Prima del matrimonio infatti la ragazza è stata intercettata da Donna Wanda che le ha confidato la verità sulla morte del padre: è stato il suo amico fraterno Edoardo a uccidere Don Salvatore.

Rosa sceglie perciò la vendetta a discapito dell’amore della sua vita. Lascia Carmine (che abbandonerà poi Napoli, forse per sempre) e si precipita al cimitero dove c’è la tomba di famiglia. Lì c’è anche Edoardo, che tenta di rubare il tesoro dei Ricci ma invano.

Qualcuno infatti lo sorprende alle spalle, lo colpisce con una pala e lo lascia esanime all’interno di una cripta. Chi è stato a colpirlo? Ci sono diverse teorie a riguardo e tra gli indiziati c’è ovviamente anche Rosa. Tra le tante suggestioni sul finale di Mare Fuori 4 ce n’è qualcuna che vede protagonista proprio il personaggio interpretato da Maria Esposito.

Perché dopo le mancate nozze la detenuta è andata direttamente al cimitero? Sapeva che lì avrebbe trovato Edoardo e avrebbe potuto vendicarsi? E chi le ha detto tutto questo? Sono tutte domande che per ora non avranno risposta se non attraverso le congetture dei fan.

In molti, ad esempio, pensano che Rosa abbia una spia all’interno dell’IPM. Qualcuno potrebbe averle detto che Conte si trovava al cimitero per mettere le mani sui soldi della sua famiglia.

Chi può essere stato? Tra gli indiziati ci sono ovviamente Cucciolo, il quale sembra sempre più intenzionato a conquistare lo scettro del potere, o Carmela, che come Rosa potrebbe condividere un desiderio di vendetta contro Edoardo. Tra poco meno di un anno scopriremo, forse, la verità…