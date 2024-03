Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 14 marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 14 marzo 2024.

Il giorno stabilito per l’appuntamento con lo psicologo, Filippo e Serena devono convincere di nuovo Irene ad andarci, ma una scoperta inaspettata mette la bambina nei guai. Pur se turbata dalla vicinanza con Nunzio, Rossella viene risucchiata dai preparativi per il suo matrimonio. Niko pare essere intenzionato a continuare la frequentazione con Valeria; Manuela afferma di essersi messa l’animo in pace, ma non rinuncia ad un’ultima stoccata nei confronti del ragazzo.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.