Stefano D Onofrio | 5 Giugno 2024

Un Medico in Famiglia

Salto indietro nel tempo per Eleonora Cadeddu! L’interprete di Anna è tornata sul set di Un medico in famiglia

Il tour di Eleonora Cadeddu

Un salto indietro nel tempo che riporta la mente di tanti telespettatori all’infanzia e all’adolescenza di qualche anno fa. Eleonora Cadeddu ha deciso di farci un brutto scherzo regalando a sorpresa un tour in quello che era il set di Un medico in famiglia.

Per l’attrice la serie di Rai Uno è stata come una vera e propria seconda casa. Era appena una bambina quando interpretò per la prima volta il ruolo di Annuccia Martini. Era il 1998 e quel ruolo l’ha accompagnata per ben 10 stagioni e più di 18 anni, fino al 2016 quando la fiction chiuse i battenti.

Oggi, a distanza di 8 anni dal finale di serie, la Cadeddu è rientrata tra le mura di Cinecittà per fare un salto in quei luoghi in cui è cresciuta. Visibilmente commossa, Eleonora ha fatto un giro tra i vari studi in cui ha recitato il ruolo di Annuccia, figlia di Lele Martini e nipote di Nonno Libero. Non è mancato neanche un giro nella storica casetta dei Martini, che da anni è diventata ormai una meta attrattiva per i tanti seguaci della serie.

Una visita che in tanti hanno seguito con affetto. Eleonora Cadeddu è infatti seguita da più 120mila follower su Instagram e condivide quasi quotidianamente diversi aspetti della sua vita quotidiana. Sono in tanti a chiedere a gran voce il proseguimento della serie con un’undicesima stagione.

Il primo a volere Un medico in famiglia 11 è Lino Banfi, che vorrebbe rivestire ancora una volta i panni del nonno più famoso d’Italia. “Sono davvero felice se Un Medico In Famiglia 11 si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini“, ha raccontato in un’intervista.

Di recente anche la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati è intervenuta sull’argomento. In un’intervista rilasciata a FQ Magazine la Ammirati ha confessato che si è parlato di questa eventualità con la produttrice Verdiana Bixio.