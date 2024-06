News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 5 Giugno 2024

Maxton Hall

Il record di Maxton Hall

Un nuovo successo per Maxton Hall! La serie tedesca targata Prime Video continua a infrangere record su record. Dopo pochi giorni dalla sua uscita lo show è stato infatti rinnovato per una seconda stagione. A convincere i piani alti di Amazon sono stati sicuramente gli ascolti da record registrati dalla serie tratta dal romanzo young adult Save Me di Mona Kasten.

Qualche giorno fa vi segnalavamo che il teen drama con Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten ha registrato il miglior esordio di sempre per una serie original internazionale su Prime Video. Oggi invece la pagina ufficiale della piattaforma ci riporta un altro grande record.

Maxton Hall è diventata infatti la serie original internazionale più vista di sempre su Prime Video. Si tratta di un traguardo davvero importante se si pensa che l’esordio dello show è avvenuto appena un mese fa (lo scorso 9 maggio).

Al centro della trama troviamo la storia d’amore tra James Beaufort e Ruby Bell. Lui appartiene a una famiglia altolocata e detiene un potere sulla scuola per elite che fa da sfondo alla storia. Lei è una ragazza di umili origini che sogna di entrare a Oxford e, per farlo, deve riuscire a farsi valere in un mondo che premia maggiormente i figli di papà.

I due si scontreranno quando Ruby verrà a conoscenza di un segreto che potrebbe creare non pochi problemi a Lydia, sorella gemella di James. Le tensioni iniziali però lasceranno presto spazio all’innamoramento. Ruby e James scopriranno infatti di avere tante cose in comune e inizieranno pian piano a innamorarsi l’uno dell’altra.

La prima stagione è terminata con un evento tragico per il ragazzo. Sua madre è infatti deceduta a seguito di un infarto e questo provocherà un’enorme scissione tra James e suo padre Mortimer.

Come proseguirà la storia d’amore tra i due? Non ci resta che attendere pazientemente per scoprirlo. La seconda stagione di Maxton Hall è stata confermata ma per ora non si conoscono ulteriori informazioni in merito.