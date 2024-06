News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 5 Giugno 2024

Bridgerton

Bridgerton 3, la teoria dei fan

Bridgerton 3 ha dato il via a diverse teorie ma quella che stiamo per riportarvi adesso è veramente assurda. Talmente assurda che potrebbe essere veritiera. Nel corso della prima metà della terza stagione abbiamo fatto la conoscenza di Marcus Anderson.

Il Lord viene presentato al pubblico come il fratello minore di Lady Danbury. In molti avranno notato una certa inquietudine e una certa ritrosia nella dama nel parlare del fratello. In particolare la donna sembra voglia mettere in guardia chiunque si trovi a conversare con l’uomo.

Tra questi c’è sicuramente Violet. La viscontessa Bridgerton mostra un immediato interesse per il nuovo arrivato e, secondo alcuni, tra i due potrebbe addirittura nascere una storia d’amore. Secondo altri invece, questa relazione nasconderebbe qualcosa di più.

Una teoria riportata sul web infatti fa notare come in realtà Marcus possa essere in realtà un figlio segreto di Lady Danbury. A suffragio di questa tesi ci sarebbe la grossa differenza d’età tra i due. Inoltre il padre dell’uomo potrebbe essere proprio il papà di Lady Violet.

Chi ha seguito La regina Carlotta, il prequel di Bridgerton, ricorderà sicuramente che Agatha ha vissuto una passione proprio con il padre dell’amica di lunga data. E se i due avessero avuto un figlio al di fuori del matrimonio?

Questo spiegherebbe la tensione con cui Lady Danbury ha accolto il presunto fratello a casa sua. Se ciò fosse confermato Violet e Marcus sarebbero a tutti gli effetti fratellastri, avendo un padre in comune.

Ricordiamo che il personaggio di Marcus è stato inventato per Bridgerton 3 e non esiste nei libri di Julia Quinn da cui la serie è tratta. Nella saga letteraria infatti la dama non troverà mai più marito e resterà vedova per il resto della sua vita.