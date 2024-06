Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 4 Giugno 2024

Fiction Rai Il Clandestino

Ci sarà una stagione 2 de Il Clandestino nel futuro di Edoardo Leo? Cerchiamo di raccogliere tutte le informazioni fino ad oggi disponibili.

Il Clandestino 2 si fa? News e anticipazioni

Il 14 maggio 2024 su Rai 1 è andata in onda la puntata finale della prima stagione de Il Clandestino. Cosa ne sarà della fiction? La storia di Luca Travaglia continuerà?

Ad oggi, purtroppo, non possiamo dirvi con certezza che il primo canale porterà in scena nuove avventure dell’investigatore privato interpretato da Edoardo Leo.

La Rai, infatti, non si è ancora espressa sul futuro del titolo. Notizie promettenti, però, arrivano dalla produttrice Paola Lucisano, la quale ha dichiarato a Tivù, come riporta anche davidemaggio.it:

Stiamo già lavorando alla seconda stagione de Il Clandestino: credo molto in questo titolo per cui mi sono assunta il rischio imprenditoriale di avviare la scrittura dei nuovi otto episodi.

La Lucisano non è stata l’unica a garantire la propria disponibilità. Lo stesso attore protagonista si è detto speranzoso di poter continuare a vestire i panni di Luca Travaglia. Parlando con Chi, ha specificato:

Mi auguro fortemente di poter continuare a fare un personaggio che mi ha proprio divertito. Vorrei continuare a essere clandestino ancora per un po’.

Non sappiamo ancora come si concluderà la prima stagione, ma la struttura de Il Clandestino lascia senza dubbio spazio ad una stagione 2, in cui Travaglia potrà dedicarsi a nuovi casi. Restiamo in attesa di aggiornamenti dalla Rai.

Quando inizia Il Clandestino 2?

A questo punto, avrete capito che ad oggi non possiamo dire quando inizia la stagione 2 de Il Clandestino, dal momento che non sappiamo con certezza se seguiranno nuovi episodi.

Per il momento non possiamo fare altro che aspettare notizie dalla Rai. Qualora dovesse essere confermato un nuovo capitolo, potremo cominciare a capire le tempistiche necessarie per la sua realizzazione.

Cast, attori e personaggi

Quali attori e personaggi potremmo ritrovare in un’eventuale stagione 2 de Il Clandestino? Ovviamente, nel momento in cui la fiction dovesse continuare, non potrà mancare Edoardo Leo, il protagonista, interprete di Luca Travaglia.

Al suo fianco, poi, potremmo ritrovare anche:

Hassani Shapi è Palitha

Alice Arcuri è Carolina

Lavinia Longhi è Khadija

Fausto Maria Sciarappa è Maganza

Mattia Mele è Bonetti

Michele Savoia De Giglio

In caso di rinnovo, il secondo capitolo potrebbe anche accogliete dei nuovi ingressi. Staremo a vedere. Il Clandestino è una co-produzione Rai Fiction e Italian International Film.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate potrebbero comporre un’eventuale stagione 2 de Il Clandestino? Ad oggi ovviamente non sappiamo e possiamo solo basarsi sui numeri adottati per la prima.

Il capitolo di esordio ha debuttato con un totale di 6 puntate, con ciascuna che includeva 2 episodi. Potenzialmente, quindi, potremmo trovarci di fronte al medesimo scenario.

Il Clandestino 2 streaming

Dove vedere in streaming la fiction Il Clandestino, inclusa la stagione 2? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verranno caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto. Così avrete a disposizione tutto il catalogo.