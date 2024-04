Il Clandestino fiction su Rai 1: trama, quando inizia e cast

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 8 Aprile 2024

Edoardo Leo è il protagonista della fiction di Rai 1 Il Clandestino: trama, quando inizia, cast e dove vedere in streaming delle puntate.

Il Clandestino fiction di Rai 1 trama e anticipazioni

Di cosa parla questo nuovo progetto? Stando alle anticipazioni, la trama della fiction Il Clandestino segue Luca Travaglia, ex Ispettore Capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la Polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna.

Trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di

anestetizzare il dolore con l’alcool. Ad un certo punto, il muro che Luca ha alzato tra sé stesso e la vita comincia a sgretolarsi.

A rivoluzionare nuovamente la sua esistenza è l’incontro con Palitha, un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo convince a mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa e inizia a farsi conoscere come Il Clandestino.

E così, Travaglia, forte del suo fiuto investigativo, ritrova a poco a poco il suo posto nel mondo, mettendosi al servizio degli “ultimi”, lasciti da parte, e dei “primi”, che per la loro posizione non possono rischiare di essere visti. Ecco le anticipazioni settimanali:

Quando inizia su Rai 1 la fiction Il Clandestino

Qualora vi steste domandando quando inizia su Rai 1 la fiction Il Clandestino, dovete sapere che siamo già a conoscenza della data di uscita.

Il primo canale accoglierà questa nuova storia a partire dall’8 aprile 2024, che è un lunedì. Praticamente prende il posto de Le Indagini di Lolita Lobosco 3.

Cast, attori e personaggi

Come detto in apertura, il cast della fiction Il Clandestino è guidato da Edoardo Leo, apprezzato attore soprattutto del panorama cinematografico italiano. Il ruolo da lui ricoperto è quello di Luca Travaglia, ex Ispettore Capo dell’antiterrorismo.

Al suo fianco, troviamo poi i seguenti attori, sui cui personaggi ancora non abbiamo informazioni particolari:

Hassani Shapi è Palitha

Alice Arcuri è Carolina

Lavinia Longhi è Khadija

Fausto Maria Sciarappa è Maganza

Mattia Mele è Bonetti

Michele Savoia De Giglio

Il Clandestino è una co-produzione Rai Fiction e Italian International Film. Rolando Ravello ha curato la regia, mentre la sceneggiatura vede la firma di Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Il Clandestino? La storia si dispiega nell’arco di sei prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate. Ciascuna racchiude due episodi, per un totale, quindi, di 12. Vi lasciamo i titoli:

Primo episodio Il Clandestino 1×01 streaming : La piccola Milano

: La piccola Milano Secondo episodio Il Clandestino 1×02 streaming : Milano Calibro 9×19

: Milano Calibro 9×19 Terzo episodio Il Clandestino 1×03 streaming : Chinatown

: Chinatown Quarto episodio Il Clandestino 1×04 streaming : La settimana della moda

: La settimana della moda Quinto episodio Il Clandestino 1×05 streaming: IN AGGIORNAMENTO

Il Clandestino streaming

Dove vedere in streaming Il Clandestino? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate vengono caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. come sta accadendo per diversi titoli. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.