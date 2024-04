Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 8 Aprile 2024

Fiction Rai

Lunedì 8 aprile 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la prima puntata della nuova fiction Il Clandestino con Edoardo Leo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama de Il Clandestino

La storia si concentra su Luca Travaglia, ex Ispettore Capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la Polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua donna.

Trasferitosi a Milano, lavora come buttafuori nelle discoteche, cercando di

anestetizzare il dolore con l’alcool. Ad un certo punto, il muro che Luca ha alzato tra sé stesso e la vita comincia a sgretolarsi.

A rivoluzionare nuovamente la sua esistenza è l’incontro con Palitha, un cingalese intraprendente e sopra le righe che lo convince a mettere in piedi un’improbabile agenzia investigativa e inizia a farsi conoscere come Il Clandestino.

Anticipazioni sulla prima puntata de Il Clandestino dell 8 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata de Il Clandestino, Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, lavora come buttafuori.

Grazie al vice-questore Maganza, inizia anche a fare il bodyguard per Carolina, scrittrice milanese, minacciata da uno sconosciuto.

Una sera Luca salva la vicina di casa dalle minacce di Samir, giovane trapper, convinto che le abbia rubato l’auto. Scopre così che dietro al “furto” si cela un losco affare in cui è coinvolto un potente boss di via Padova.

La facilità con cui Luca risolve il caso, suggerisce alla donna una ghiotta opportunità di business: aprire un’agenzia di investigazioni private.

Il suo primo caso è quello di uno spedizioniere che vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso per rapina. Intanto Luca continua come guardia del corpo per Carolina.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata de Il Clandestino, in onda l’8 aprile 2024.

Dove vedere in streaming la prima puntata de Il Clandestino

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Clandestino anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Il Clandestino vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima è stata messa online prima della messa in onda.