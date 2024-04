Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 8 Aprile 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 9 aprile

News e trama Everywhere I go di martedì 9 aprile 2024, cosa succede nella puntata speciale della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go martedì 9 aprile 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di martedì 9 aprile 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda lunedì 8 aprile, Demir e Alara si trovano alle prese con i preparativi per il loro prossimo viaggio a Parigi, destinato alla presentazione di un cruciale progetto. Tuttavia, per Alara, questo viaggio è più di un semplice impegno lavorativo; è anche l’opportunità perfetta per un rituale romantico. Questo, naturalmente, lascia Selin profondamente turbata, poiché osserva Alara inserirsi sempre di più nella vita di Demir.

Nonostante l’apparente vicinanza tra Demir e Alara, le ragazze dello studio nutrono dubbi riguardo alla vera natura dei sentimenti dell’uomo. Per loro, sembra che lui non sia affatto interessato ad Alara, ma la stia solamente accompagnando per via del fatto che lei è la figlia di Yildirim, il cliente più importante dello studio.

Trama puntata martedì 9 aprile 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di martedì 9 aprile 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Demir sta per partire per il suo viaggio a Parigi insieme ad Alara. La notte prima della partenza, Selin è molto triste e fa degli incubi, perché sa già che la mattina seguente si risveglierà da sola in quella casa. Il fine settimana passa e Demir rientra a casa, ma non la trova esattamente come l’aveva lasciata.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di martedì 9 aprile 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.