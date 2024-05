Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 6 Maggio 2024

Fiction Rai Il Clandestino

Lunedì 13 maggio 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quinta puntata della nuova fiction Il Clandestino con Edoardo Leo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata de Il Clandestino, in onda il 13 maggio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Un uomo è in cerca della fidanzata. Travaglia indaga nell’università in cui la ragazza lavorava, svelando un’inaspettata verità. Intanto la storia tra Luca e Carolina prosegue.

In seguito, Travaglia e Palitha sono sulle tracce di un muratore scomparso. Si infiltrano in uno dei tanti cantieri di Milano per capire meglio. Intanto la storia tra Luca e Carolina esce allo scoperto.

Anticipazioni sulla quinta puntata de Il Clandestino del 13 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata, nell’episodio 9 de Il Clandestino, intitolato La Notte, Luca accetta un nuovo caso da risolvere insieme a Palitha: un ricco industriale lo contatta dopo aver messo una grossa taglia sulla testa dello spacciatore responsabile della morte per overdose del figlio.

Durante l’indagine, scopre di non essere l’unico investigatore a occuparsi del caso e, per sventare un omicidio, si troverà coinvolto in uno stallo alla messicana, rischiando la vita.

Nell’episodio 10, intitolato Il Cingalese, Travaglia è in ospedale, ferito. Palitha decide di portare avanti un’indagine che lo conduce finalmente alla verità sullo stalker che perseguita Carolina.

Una verità amara per Luca, che si sentirà ingannato proprio com’era successo con Khadija. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quinta puntata de Il Clandestino, in onda il 13 maggio 2024.

Dove vedere in streaming la quinta puntata de Il Clandestino

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Clandestino anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda troveremo il titolo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere agli episodi, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Il Clandestino vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Eccezionalmente, la prima è stata messa online prima della messa in onda.