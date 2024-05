Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 6 Maggio 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 7 maggio

News e trama Everywhere I go di martedì 7 maggio 2024, cosa succede nella puntata della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go martedì 7 maggio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di martedì 7 maggio 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda lunedì 6 maggio, Ibo mette in moto un’uscita a quattro con Ayda, Selin e Demir e li sorprende organizzando una grigliata in un posto in mezzo alla natura. Alla fine della cena, vanno prendere il dessert in un posto suggestivo, dove incontrano per puro caso Burak e Eylul, anche loro usciti fuori a cena. Eylul, ancora innamorata di Demir, si convince che il suo ex abbia una storia con Ayda.

Trama puntata martedì 7 maggio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di martedì 7 maggio 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Demir e Selin sembrano aver trovato la loro strada, anche se continuano a litigare sulla sistemazione della loro casa. Intanto Eylul si sta trasferendo nella sua nuova abitazione e ripensa alla sua passata storia d’amore con Demir. Invece Burak continua a cercare un modo per complicare la vita a Demir, sia nel privato che al lavoro.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di martedì 7 maggio 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.