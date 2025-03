Dylan Efron, fratello di Zac, ha regalato ai fan di High School Musical una divertente “cover” di I Gotta Go My Own Way

Dylan Efron e l’omaggio a High School Musical

Un’esibizione particolare su TikTok con cui Dylan Efron ha omaggiato suo fratello Zac e uno dei progetti più importanti della sua carriera: High School Musical. Il fratello minore dell’attore è apparso in un video sul profilo di E! The Rundown in cui si è cimentato in una “cover” di I Gotta Go My Own Way.

Questa canzone ha un significato molto importante per i fan della saga di Disney Channel. Si tratta infatti di un brano che fa parte della colonna sonora del secondo capitolo della trilogia musicale con protagonisti Efron e Vanessa Hudgens.

Durante la scena in questione Gabriella decide di abbandonare il country club dove sta lavorando durante l’estate e canta questo pezzo di “addio” al suo Troy. Nel video che vi mostriamo qui in alto Dylan Efron si cimenta nel playback della canzone della colonna sonora e il risultato fa impazzire i fan.

“Zac può timbrare il cartellino ora, abbiamo Dylan“, scrive ironicamente un utente. Attualmente il fratello dell’attore fa parte del cast della terza stagione di The Traitors, reality show Peacock che vedremo presto in una versione italiana su Prime Video.

In passato Dylan ha lavorato con suo fratello Zac nel documentario Down to Earth with Zac Efron. Si trattava di una miniserie uscita nel 2020 su Netflix in cui i fratelli Efron viaggiavano in giro per il mondo e si concentrava su tematiche come natura, green energy e pratiche di vita sostenibili.

Una seconda stagione è uscita nel 2022 e si è focalizzata soltanto sull’Australia. Di recente Zac è stato annunciato come protagonista di una nuova comedy in uscita su Prime Video al fianco di Will Ferrell.