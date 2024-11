Giovedì 7 novembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta puntata della stagione 14 della fiction Don Matteo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Don Matteo 14, in onda il 7 novembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Il Capitano Martini si è trasferito nell’appartamento vicino a quello di Cecchini, ma una grande macchia di umidità deturpa la parete del bagno.

La situazione precipita quando Pippo scambia la macchia per l’immagine di San Ponziano. Nel frattempo, Nino sprona il Capitano ad aprirsi per aiutarlo a riavvicinarsi alla PM.

Anche Don Massimo ha qualche difficoltà: ancora non si fida di Giulia e teme che la ragazza stia raggirando un’anziana parrocchiana.

Anticipazioni sulla quarta puntata di Don Matteo 14 del 7 novembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta puntata di Don Matteo 14, una liceale è caduta dal tetto della scuola e si sospetta che la causa sia legata ad una delle tante challenge che girano in rete.

Don Massimo, in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti, senza grandi risultati. Anche Cecchini è alle prese con un’adolescente: sua nipote Martina si è trasferita da lui a causa di alcuni problemi a scuola.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta puntata della fiction con Raoul Bova, in onda il 7 novembre 2024.

Dove vedere in streaming la quarta puntata di Don Matteo 14

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Don Matteo 14 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo tutte le stagioni e piano piano viene caricata anche la quattordicesima.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Don Matteo 14 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Solo i primi tre episodi sono al momento disponibili.