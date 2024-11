Eccezionalmente martedì 12 novembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quinta puntata della stagione 14 della fiction Don Matteo: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Don Matteo 14, in onda il 12 novembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Una liceale è caduta dal tetto della scuola e si sospetta che la causa sia legata ad una delle tante challenge che girano in rete.

Don Massimo, in veste di professore di religione, cerca di parlarne con i suoi studenti, senza grandi risultati.

Anche Cecchini è alle prese con un’adolescente: sua nipote Martina si è trasferita da lui a causa di alcuni problemi a scuola.

Anticipazioni sulla quinta puntata di Don Matteo 14 del 12 novembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Don Matteo 14, il Capitano Martini è convinto che Giulia stia ancora aiutando segretamente il suo fidanzato in carcere. Cerca con tutti i mezzi di farla ragionare.

Intanto, Vittoria, la sua ex fidanzata di cui è ancora innamorato, si sta per sposare, ma i Carabinieri fermano il futuro sposo poco prima della cerimonia.

Si avvicina il compleanno del Maresciallo e Cecchini ha intuito che gli stanno organizzando una festa a sorpresa: sarà per quello che vede Don Matteo passare per le strade di Spoleto?

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quinta puntata della fiction con Raoul Bova, in onda il 12 novembre 2024.

Dove vedere in streaming la quinta puntata di Don Matteo 14

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Don Matteo 14 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo tutte le stagioni e piano piano viene caricata anche la quattordicesima.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Don Matteo 14 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Solo i primi tre episodi sono al momento disponibili.