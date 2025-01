I più attenti si saranno accorti che in Squid Game compaiono spesso riferimenti legati ai cavalli. Ecco cosa si dovrebbe celare dietro tale simbologia ricorrente.

Il simbolo dei cavalli in Squid Game

La seconda stagione sta facendo parlare di sé per le tantissime teorie che stanno circolando in rete. Pensiamo pensare a quella relativa alla concorrente 149, che si pensa potrebbe essere la mente dietro ai giochi. Oppure quella riguardante il fatto che un giocatore potrebbe non essere davvero morto e alcuni credono che tornerà in futuro.

Cosa accadrà ancora non lo sappiamo, ma oggi siamo qui per parlarvi di un’altra curiosità interessante. Se avete prestato attenzione, forse, vi sarete accorti che in Squid Game spesso si ripete una certa simbologia legata ai cavalli. Ma che cosa significa tutto questo?

Nella stagione 2, per esempio, il Reclutatore indossa una maschera che raffigura un cavallo all’interno della discoteca. Un riferimento ancora più ovvio è quello della giostra, al cui centro si trovano tali animali. Ma anche nel momento in cui Gi-hun viene rapito, il Front Man esclama “le persone nei giochi non sono altro che cavalli su una pista“.

Altri riferimenti ai cavalli possono essere trovati anche nella prima stagione di Squid Game. Questo perché, come riporta anche il sito The Tab, i cavalli vengono addestrati e spinti oltre i loro limiti solo per intrattenere le persone, così come viene fatto con i giocatori. Una volta che diventano vecchi o si ammalano, purtroppo, vengono uccisi proprio come i concorrenti.

La simbologia dei cavalli in Squid Game, quindi, non è un caso e pare esserci un motivo dietro a qualsiasi cosa inserita all’interno della serie TV. Per scoprire come tutto si risolverà e si ricollegherà, però, dovremo pazientare ancora alcuni mesi. La stagione finale, infatti, è prevista per la metà del 2025 anche se la data rimane sconosciuta.