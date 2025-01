Un video del cast di Squid Game svela il destino dei personaggi?

Dopo il finale della seconda stagione di Squid Game, le teorie su cosa accadrà nella prossima stagione si moltiplicano. Uno degli argomenti più discussi riguarda chi sopravvivrà e chi morirà nella terza stagione, e uno strano video del cast condiviso su Instagram dalla pagina ufficiale di Netflix Corea ha acceso ulteriormente la curiosità dei fan.

Il video mostra alcuni attori seduti sui gradini, mentre altri sono in piedi in quello che sembra un ordine del tutto casuale. Tuttavia, secondo una teoria che circola online, questa disposizione potrebbe non essere affatto casuale: si pensa infatti che gli attori seduti rappresentino i personaggi destinati a morire.

Se questa ipotesi fosse corretta, i sopravvissuti della terza stagione sarebbero Gi-hun (Giocatore 456), l’ex marine Kang Dae-ho (Giocatore 388), No-eul (Guardia 011) e Hyun-ju (Giocatore 120).

Al contrario, i personaggi destinati a morire comprenderebbero il Front Man, Jun-ho (il poliziotto), Myung-gi (Giocatore 333) e il duo madre e figlio (Giocatori 007 e 149). Anche la giocatrice 222, la donna incinta, è seduta nella foto, il che fa pensare che potrebbe non sopravvivere.

Netflix ha accompagnato la foto con il messaggio: “Nuova storia, conseguenze più profonde. La seconda stagione di Squid Game è ora in streaming“. Sebbene questo post sembri riferirsi solo alla seconda stagione, alcuni fan ritengono che l’immagine possa contenere indizi su ciò che accadrà nella terza.

Il regista Hwang Dong-hyuk ha spiegato in un’intervista a Deadline che la seconda e la terza stagione sono state scritte e prodotte contemporaneamente. “Quando ho scritto la sceneggiatura per le due stagioni, ho individuato un punto di svolta cruciale alla fine del settimo episodio. Questo avrebbe giustificato la suddivisione in due stagioni separate”, ha spiegato.

Con la terza stagione in arrivo, i fan non vedono l’ora di scoprire se questa teoria si rivelerà corretta o se riserva ancora sorprese.