Squid Game, perché Jun-ho mente sull’identità del Front Man?

Se hai finito di guardare la seconda stagione di Squid Game, probabilmente ti sei ritrovato con più domande che risposte. Tra i tanti enigmi irrisolti, uno dei più intriganti riguarda la decisione del detective Jun-ho di mentire sul fatto che suo fratello, In-ho, sia il Front Man che dirige l’operazione. Questa scelta avrebbe potuto cambiare radicalmente il corso della storia, ma Jun-ho ha deciso di mantenere il segreto.

La storia di Jun-ho e In-ho risale alla prima stagione, quando il detective scopre che suo fratello è scomparso e potrebbe essere coinvolto nei giochi. Infiltrandosi nell’isola per indagare, Jun-ho scopre con shock che In-ho non è un semplice partecipante, ma il Front Man stesso. Nonostante questa rivelazione, il ragazzo non rivela a nessuno ciò che ha scoperto, nemmeno a Gi-hun. Infatti il protagonista avrebbe potuto trarre vantaggio da questa informazione.

Ma perché Jun-ho ha mentito su una verità così cruciale? Ci sono diverse ragioni plausibili. Innanzitutto, Jun-ho potrebbe aver agito per proteggere suo fratello. Sebbene In-ho lo abbia tradito, il legame familiare rimane forte, e Jun-ho spera di poter risolvere la questione affrontandolo direttamente senza coinvolgere terze parti. Se Gi-hun avesse saputo che il Front Man era il fratello del detective, avrebbe potuto agire in modo impulsivo e mettere in pericolo la vita di In-ho.

In secondo luogo, la rivelazione avrebbe potuto far dubitare della lealtà di Jun-ho agli occhi di Gi-hun e degli altri. Essendo il fratello del Front Man, Jun-ho avrebbe potuto essere visto come un potenziale traditore o una spia.

Un altro motivo fondamentale è la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti. Jun-ho, in quanto poliziotto, sapeva che mantenere il segreto era probabilmente la scelta più sicura. Se l’identità del Front Man fosse stata rivelata prematuramente, la situazione sarebbe potuta sfuggire di mano, mettendo a rischio Gi-hun e chiunque stesse cercando di fermare i giochi.

Infine, Jun-ho ha forse scelto di mentire per poter affrontare suo fratello in un momento più opportuno, sperando di ottenere risposte sul suo coinvolgimento nei giochi e, chissà, convincerlo a fermare tutto.

Con la terza e ultima stagione in arrivo, i fan non vedono l’ora di scoprire come si evolverà il conflitto tra i due fratelli.