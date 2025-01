Scopri perché il creatore di Squid Game ha deciso di suddividere la seconda stagione in due parti tagliando il numero di episodi

Il creatore di Squid Game spiega perché la stagione 2 è stata divisa in due parti

La seconda stagione di Squid Game ha segnato un attesissimo ritorno dopo tre anni di pausa, portando con sé nuovi episodi e sviluppi sorprendenti. Tuttavia, la scelta di concludere la stagione dopo soli sette episodi, mostrando solo tre dei sei giochi previsti, ha lasciato molti spettatori sorpresi. Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, ha recentemente svelato le ragioni dietro questa decisione, spiegando che la suddivisione della storia in altre due stagioni è stata necessaria per garantire un migliore ritmo narrativo.

In origine, Hwang aveva pianificato di raccontare la storia della seconda stagione in un unico arco narrativo che avrebbe incluso otto o nove episodi. Tuttavia, durante il processo di scrittura, si è reso conto che la trama era diventata troppo estesa, superando i dieci episodi complessivi. Questo avrebbe reso la stagione eccessivamente lunga e rischiava di diluire l’intensità e l’emozione che contraddistinguono la serie.

“Quando ho finito di scrivere la storia, mi sono accorto che c’era un punto naturale in cui il viaggio di Gi-hun raggiungeva un culmine drammatico,” ha spiegato Hwang in un’intervista a Variety. Questo punto di svolta si è rivelato ideale per concludere la seconda stagione, e offrire una sorta di chiusura temporanea prima di introdurre nuove sfide e sviluppi nella terza.

Il finale della seconda stagione, infatti, coincide con il fallimento temporaneo di Gi-hun nella sua missione di abbattere dall’interno il sistema che governa i giochi. Questo consente agli spettatori di seguire un momento cruciale per il protagonista, che dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni nella terza stagione. “Il Gi-hun che vedrete nella terza stagione sarà molto diverso,” ha aggiunto Hwang. “Sarà un uomo sopraffatto dal senso di colpa e dal peso del fallimento, e il suo viaggio continuerà in una direzione completamente nuova.”

Con la divisione della stagione, i fan hanno visto solo la metà delle partite previste, aumentando l’attesa per i prossimi episodi. La scena a metà dei titoli di coda e altri momenti della stagione mostrano già le ultime tre sfide della terza stagione. Tra le teorie dei fan, alcuni ipotizzano giochi ispirati a “Jack e Jill”, “Human Chess” e “Monkey Bars”.

La terza e ultima stagione di Squid Game è prevista per il 2025, tra estate e autunno.