Anticipazioni Christian 4 febbraio 2022

Seconda puntata della serie Christian, che anche venerdì 4 febbraio 2022 va in onda su Sky Atlantic con due nuovi episodi: ecco le anticipazioni.

Con il debutto della serie di Stefano Lodovichi abbiamo conosciuto Christian e il suo mondo di disperazione e sorpresa. Da un lato infatti il picchiatore è costretto a una vita di espedienti e ingiustizie, dall’altro sogna un’esistenza diversa. Ma è stato il destino a cambiare le cose, dandogli il potere di compiere miracoli. Da cosa deriva questo dono, e come può servirsene per migliorare il suo futuro?

Trama seconda puntata Christian

Nell’Episodio 3 della seconda puntata di Christian, previsto su Sky il 4 febbraio 2022 e intitolato Tu non stai bene, il nostro protagonista è appena riuscito a evitare un grave pericolo.

Salvo per miracolo – è proprio il caso di dirlo – Christian intraprende alcune ricerche per far luce sui poteri che gli sono capitati in dono. Ad aiutarlo c’è Rachele, ormai diventata sua amica fidata.

Intanto, anche il postulatore Matteo fa progressi nella sua indagine, osservando con attenzione ogni mossa di Christian dal proprio mirino.

L’Episodio 4 della seconda puntata di Christian, invece, stando alle anticipazioni di venerdì 4 febbraio 2022 sarà intitolato Ma mica gratis.

Christian ha compiuto uno dei suoi atti miracolosi su Anna, la compagna del fratellastro Lino. L’evento sconvolge definitivamente la sua esistenza, perché ora tutti sanno di cosa è capace.

Parallelamente, dunque, la raccolta di informazioni che Matteo cercava continua con successo.

Streaming Christian serie Sky

Anche la seconda puntata di Christian, come la precedente, si potrà seguire in diretta streaming e poi on demand su tutti i canali e le piattaforme legate a Sky.

Il 4 febbraio la puntata sarà in prima serata su Sky Atlantic e Sky Atlantic HD alle ore 21.15, e poi alle 22.50 subito in replica. Contemporaneamente sarà possibile seguire la diretta streaming su SkyGo, SkyQ e NOW.

NOW, SkyQ e Sky On Demand consentiranno poi di recuperare la puntata in differita, accedendo ai rispettivi servizi e cercando la scheda del programma.

