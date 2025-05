Blake Lively è un’attrice americana diventata celebre grazie a Gossip Girl e oggi protagonista del film Un piccolo favore 2, sequel dell’acclamato thriller del 2018 e girato in parte in Italia. Conosciuta per il suo stile elegante e la vita privata sotto i riflettori, è una delle attrici più cercate sul web. In questo articolo scopriamo tutto su di lei: età, marito, figli, carriera e curiosità.

Quanti anni ha Blake Lively?

Blake Lively è nata il 25 agosto 1987 a Los Angeles, California. Ha quindi 38 anni (nel 2025) ed è del segno della Vergine. Figlia di attori, ha iniziato a recitare fin da giovane, ma è stato il ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl (2007–2012) a lanciarla a livello mondiale.

Chi è il marito di Blake Lively?

Blake Lively è sposata con Ryan Reynolds, attore canadese famoso per Deadpool, dal 2012. I due formano una delle coppie più amate di Hollywood. Oltre alla complicità in pubblico, sono noti per il loro stile ironico sui social e per il supporto reciproco nei rispettivi progetti.

Blake Lively ha figli?

Sì, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno quattro figli, l’ultimo dei quali è nato nel 2023, come si legge su People. La coppia è molto riservata sulla loro vita familiare, ma ha più volte sottolineato quanto la famiglia sia centrale nella loro quotidianità.

Quali film ha fatto?

Dopo Gossip Girl, Blake ha recitato in diversi film di successo, tra cui:

The Town (2010)

Lanterna Verde (2011)

Adaline – L’eterna giovinezza (2015)

Paradise Beach (2016)

Un piccolo favore (2018)

Un piccolo favore 2 (2025)

In Un piccolo favore 2 (titolo originale: Another Simple Favor), interpreta ancora Emily Nelson, al fianco di Anna Kendrick. Il film è ambientato in Italia, in particolare ad Atrani sulla Costiera Amalfitana, e disponibile su Prime Video.

Curiosità su Blake Lively

Ha lanciato un proprio brand di bevande, Betty Buzz

È appassionata di cucina e ha rivelato che in un’altra vita sarebbe diventata chef

Non ha mai avuto un agente: si gestisce da sola

Conclusione

Blake Lively è molto più di una star da red carpet: è un’artista completa, mamma, imprenditrice e protagonista di alcuni dei film più apprezzati degli ultimi anni. Con Un piccolo favore 2 conferma ancora una volta il suo talento e la sua versatilità.