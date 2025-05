Il sequel del film Un piccolo favore (A Simple Favor), uscito nel 2018, è ufficialmente realtà. Si intitola Un altro piccolo favore (Another Simple Favor) ed è interpretato ancora una volta da Blake Lively e Anna Kendrick. Ma la domanda che molti fan si stanno ponendo è: dove è stato girato Un piccolo favore 2?

Le riprese si sono svolte tra Italia e Canada, in location eleganti e suggestive che riflettono l’atmosfera sofisticata e misteriosa del film.

Un piccolo favore 2 in Italia: il matrimonio sulla Costiera Amalfitana

Uno dei luoghi più spettacolari del film è la Costiera Amalfitana, e in particolare il borgo di Atrani. Secondo quanto riportato da People, alcune delle scene principali – tra cui un sontuoso matrimonio – sono state girate proprio tra le terrazze sul mare e i vicoli di questo angolo di paradiso.

Atrani regala al film un’estetica mediterranea, intima e scenografica, perfetta per un thriller sofisticato come Un altro piccolo favore.

Le riprese a Toronto

Oltre all’Italia, una parte importante delle riprese di Un piccolo favore 2 si è svolta a Toronto, in Canada. La città è stata utilizzata per gli interni di lusso e alcune location urbane. Toronto, che già aveva ospitato parte del primo film, è un set ideale per produzioni di livello internazionale grazie ai suoi studi e alla varietà architettonica.

Location internazionali per un thriller glamour

Il regista Paul Feig ha dichiarato che per Un piccolo favore 2 voleva un’ambientazione ancora più internazionale e intrigante. Ville storiche, hotel di lusso e scenari mozzafiato fanno da sfondo a una storia fatta di misteri, segreti e colpi di scena, con un’estetica tra il noir e la moda.

Le location non sono scelte a caso, ma rappresentano un elemento narrativo centrale: luoghi dove tutto sembra perfetto, ma dietro l’apparenza si nasconde il caos.

Conclusione: un piccolo favore 2 girato tra Italia e Canada

In sintesi, Un piccolo favore 2 (ufficialmente Un altro piccolo favore) è stato girato tra le bellezze naturali dell’Italia – in particolare Atrani – e le ambientazioni urbane e versatili di Toronto. Due mondi opposti che si incontrano per dare forma a un thriller visivamente affascinante, pronto a conquistare fan vecchi e nuovi.