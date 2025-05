Penn Badgley è diventato uno dei volti più riconoscibili della TV grazie al suo ruolo da protagonista in You, la serie Netflix dove interpreta Joe Goldberg. L’attore ha però una lunga carriera alle spalle, iniziata ben prima del successo mondiale della piattaforma streaming.

Penn Badgley: dagli inizi ai primi ruoli in TV

Penn Badgley è nato il 1° novembre 1986 a Baltimora, Maryland. Ha iniziato da giovanissimo nel mondo dello spettacolo, lavorando prima come doppiatore (ad esempio nel videogioco Mario Golf 64) e poi come attore in varie serie americane, tra cui Will & Grace e The Young and the Restless. Queste esperienze hanno segnato l’inizio della carriera di un attore versatile, capace di interpretare ruoli profondi e controversi.

Il successo di Penn Badgley in Gossip Girl

La vera svolta per Penn Badgley arriva nel 2007, quando interpreta Dan Humphrey nella serie cult Gossip Girl. Come riportato da People, l’attore inizialmente aveva rifiutato il ruolo, ma accettò in seguito a difficoltà economiche. “Ero già indipendente a 15 anni, ma non potevo permettermi di vivere a New York”, ha dichiarato.

Il ruolo di Joe Goldberg: Penn Badgley in You

Nel 2018 Penn Badgley torna alla ribalta come Joe Goldberg, protagonista della serie You su Netflix. Il personaggio ha attirato l’attenzione non solo per la trama avvincente, ma anche per il modo in cui ha spinto il pubblico a riflettere su amore, ossessione e moralità.

Come svelato da The Guardian, Penn Badgley ha espresso disagio per la tendenza dei fan a romanticizzare Joe, ribadendo pubblicamente la pericolosità del suo comportamento: “Non dovrebbe piacervi”, ha detto. Inoltre, ha chiesto esplicitamente agli autori di ridurre le scene di sesso per mantenere un messaggio etico più coerente.

Vita privata: musica, fede e famiglia

Oltre alla recitazione, Penn Badgley è anche musicista: è il cantante della band indie MOTHXR, con cui ha pubblicato un album. Nel 2017 ha sposato Domino Kirke, sorella dell’attrice Jemima Kirke (Girls). I due hanno un figlio insieme e Badgley è anche patrigno del figlio di Domino, Cassius.

L’attore di You è anche noto per il suo percorso spirituale: è un fedele della religione Bahá’í e parla spesso della sua fede come guida nella vita e nel lavoro.

Cosa rende l’attore così apprezzato?

Penn Badgley non è solo un attore di successo, ma una figura pubblica consapevole e riflessiva. La sua capacità di interpretare ruoli complessi, senza mai perdere di vista il proprio senso etico, lo ha reso amato da una fetta di pubblico che apprezza anche la profondità, oltre al talento.