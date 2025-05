Zendaya e Anna Sawai aL Met Gala 2025 quasi con lo stesso abito

Se capita ad una festa, può essere imbarazzante, ma se succede sul red carpet di un evento di moda su cui c’è l’attenzione di quasi tutto il mondo? In occasione del Met Gala 2025, tenutosi ieri 5 maggio, Zendaya e Anna Sawai si sono ritrovate ad indossare praticamente lo stesso vestito.

La star di Euphoria ha calcato i celebri gradini del Metropolitan Museum of Art con un completo bianco su misura in tre pezzi firmato Louis Vuitton e disegnato da Pharrell Williams, come riporta anche Just Jared.

L’outfit includeva anche una cravatta coordinata, un cappello a tesa larga e una spilla scintillante appuntata sotto il colletto posteriore. A dare un tocco di colore, le unghie rosse e il suo nuovo anello di fidanzamento.

Anna Sawai, protagonista della serie Shogun, si è presentata all’evento con un look Dior sorprendentemente simile, completo di camicia con colletto, cravatta bianca e cappello a tesa larga. L’unica differenza degna di nota era nei pantaloni.

Mentre quest’ultima ne indossava un paio larghi, Zendaya ha optato per un modello svasato. Entrambe hanno così onorato il tema del Met Gala 2025, Superfine: Tailoring Black Style con look quasi identici.

Zendaya, veterana del Met Gala, ha partecipato alla celebre serata della moda per ben sei volte in passato. Ha debuttato all’evento nel 2015, indossando un abito scultoreo di Fausto Puglisi, in linea con il tema China: Through The Looking Glass.

L’attrice ha poi preso parte al Met Gala ogni anno fino alla fine degli anni 2010, rendendo omaggio alle sue origini Disney nel 2019 con un abito luminoso da Cenerentola per il tema Camp: Notes on Fashion. Anna Sawai, invece, ha fatto il suo debutto al Met proprio nell’edizione del 2025.