Anna Kendrick è un’attrice americana nota per la sua versatilità e il suo talento sia nel genere comico che drammatico. Dopo il successo in film come Twilight, Pitch Perfect e Up in the Air, torna sul grande schermo nel 2025 con Un altro piccolo favore (Another Simple Favor), sequel del thriller del 2018 e girato in parte anche in Italia.

Età di Anna Kendrick e primi passi nel mondo dello spettacolo

Nata il 9 agosto 1985 a Portland, Maine, Anna Kendrick ha 40 anni. Ha iniziato la sua carriera a soli 12 anni, ottenendo una nomination al Tony Award per il musical High Society. Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 2003 con Camp.

Carriera cinematografica: dai musical ai thriller

Kendrick ha raggiunto la fama internazionale con il ruolo di Jessica Stanley nella saga di Twilight. Ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista per Up in the Air (2009). Altri suoi film di successo includono la trilogia di Pitch Perfect, Into the Woods e The Accountant.

Vita privata di Anna Kendrick: relazioni e scelte personali

Anna Kendrick è molto riservata riguardo alla sua vita privata. Ha avuto relazioni con il regista Edgar Wright e l’attore Bill Hader. Attualmente è single e a People ha dichiarato di non avere intenzione di avere figli, affermando: “Non penso mai all’idea di avere figli, quindi immagino di passare altrettanto poco tempo a pensare a come strumentalizzare questa cosa”.

Il ritorno in Un altro piccolo favore

Nel 2025, Kendrick riprende il ruolo di Stephanie Smothers in Un altro piccolo favore, disponibile su Amazon Prime Video dal 1° maggio. Il film, diretto da Paul Feig, è ambientato a Capri e segue le vicende di Stephanie, ora autrice di successo, che si ritrova coinvolta in un nuovo mistero durante il matrimonio dell’amica Emily, interpretata da Blake Lively.

Conclusione

Anna Kendrick continua a dimostrare la sua versatilità e il suo talento nel panorama cinematografico. Con una carriera che spazia dal teatro al cinema, e una vita privata mantenuta lontana dai riflettori, rappresenta una delle figure più interessanti di Hollywood.