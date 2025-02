Chase Stokes ha raccontato in una recente intervista che si è creata una “distanza” tra lui e Rudy Pankow dopo il suo addio a Outer Banks

Chase Stokes torna a parlare di Rudy Pankow

Cosa è successo tra Chase Stokes e Rudy Pankow? Tra i due attori di Outer Banks sembra essere cambiato qualcosa dopo il finale della quarta stagione. Come i fan della serie sapranno infatti l’ultimo episodio ha regalato un grosso e inaspettato colpo di scena.

JJ, il personaggio interpretato da Pankow, è morto ucciso da Groff, l’uomo che ha scoperto essere il suo vero padre. Un avvenimento sconvolgente e decisamente scioccante. Pochi giorni dopo è stata annunciata dai vertici Netflix che la quinta annata dello show sarà anche l’ultima.

Molti pensavano pertanto di rivedere il gruppo dei Pogues al gran completo per l’epilogo. JJ non ci sarà, o almeno non sarà presente fisicamente alle nuove avventure dei protagonisti. Questo suo addio ha provocato delle frizioni anche con Stokes?

Qualche giorno fa alcuni fan hanno intravisto in un’intervista dell’attore una certa freddezza nel parlare del collega. Nelle ultime ore Chase Stokes ha rilasciato una nuova intervista a SiriusXM in cui ammette che tra lui e Rudy Pankow c’è stata una “naturale progressione della distanza“.

“Quando trascorri cinque anni con qualcuno in uno spettacolo come questo, c’è un legame che dura tutta la vita. Quindi nulla di tutto ciò cambia“, ha dichiarato l’interprete di John B.

Tuttavia l’attore ha riconosciuto che, non girare più con il collega, ha creato un cambiamento nel loro rapporto. “Quando il lavoro ti porta in posti diversi e ti porta a conoscere persone diverse, c’è una naturale progressione della distanza. Ma troviamo sempre la strada per tornare l’uno all’altro“, ha rivelato.

Stokes ha poi aggiunto che continua ad avere un rapporto molto forte con Madison Bailey (Kiara) e Jonathan Daviss (Pope). “Due sere fa ero letteralmente a cena con Madison e Jonathan. Sono stato a Los Angeles per 48 ore. Mi hanno detto: ‘Stiamo venendo a cercarti’. E io: ‘Non voglio alzarmi dal letto’. E loro: ‘Non importa, alzati dal letto’. È la famiglia“, ha concluso.