Jack Champion, visto in Avatar – La via dell’acqua e Scream 6, vestirà i panni di Ciclope nel reboot di X-Men?

Nuovo ruolo per Jack Champion?

Jack Champion potrebbe essere il nuovo Ciclope? C’è un gran chiacchiericcio intorno all’ipotetico reboot di X-Men. Da ormai diverse settimane si parla di un possibile nuovo capitolo della saga dei mutanti e si fanno anche i primi nomi su chi potrebbero essere i nuovi interpreti.

C’è chi sostiene, ad esempio, che Sadie Sink potrebbe vestire i panni di Jane Grey e che Ayo Edebiri, star di The Bear, potrebbe sostituire Halle Berry in quelli di Tempesta. Nelle ultime ore si è aggiunto un altro ipotetico attore alla lista ed è quello di Champion.

Secondo l’insider MyTimeToShineHello, fonte che riesce ad anticipare notizie sul mondo dei supereroi, il protagonista di Avatar 2 potrebbe vestire i panni di Scott Summers alias Ciclope. Al momento non ci sono ulteriori indizi su questo argomento.

Si tratta, lo specifichiamo nuovamente, di una voce che è stata riportata da un insider che deve essere presa con le pinze. Qualora fosse confermato si aggiungerebbe un tassello importante alla carriera del giovane attore ventenne.

Jack Champion tornerà nel dicembre del 2025 al cinema per Avatar: Fire and Ash nuovamente nei panni di Spider. L’attore dovrebbe riprendere lo stesso ruolo anche nel quarto capitolo della saga di James Cameron, che dovrebbe approdare nelle sale nel 2029.

Quest’anno Champion sarà anche nel cast di Freaky Tales, un action comedy che vede tra protagonista assoluto Pedro Pascal. Tra gli attori che faranno parte del progetto figura anche Angus Cloud, morto nel luglio del 2023. Jack dovrebbe aver terminato anche le riprese di un’altra pellicola, Everything’s Going to Be Great. In questo caso però non si conosce una data d’uscita.

Stesso discorso vale per Trap House, action thriller di cui al momento non si conoscono altri dettagli. Insomma, è decisamente un periodo importante per il giovane interprete che potrebbe aggiungere anche il ruolo di Ciclope alla lista di impegni.