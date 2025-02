Il nipote di Meryl Streep ha raccontato in un articolo per il New York Magazine come l’attrice è sfuggita agli incendi d Los Angeles

Meryl Streep è entrata in azione in prima persona quando un ostacolo le ha quasi impedito di sfuggire ai devastanti incendi che hanno attraversato Los Angeles questo mese.

Il nipote dell’attrice premio Oscar, Abe Streep, ha raccontato la sua drammatica fuga in un articolo per il New York Magazine sugli incendi, pubblicato martedì.

Ha scritto che la star aveva ricevuto l’ordine di evacuazione l’8 gennaio, il giorno dopo l’inizio degli incendi a Palisades ed Eaton. Nel cercare di seguire le indicazioni, Meryl Streep aveva però incontrato un importante ostacolo.

Un albero, infatti, si era infatti abbattuto sul suo vialetto, bloccando l’unica via di uscita. L’attrice si era trovata quindi costretta a tagliare un buco abbastanza grande nella recinzione per far passare la sua auto. Nell’articolo si legge:

Gli ordini di evacuazione sono stati inviati in tutta la città. Mia zia Meryl Streep ha ricevuto un ordine di evacuazione l’8 gennaio, ma quando ha cercato di uscire, ha scoperto che un grande albero era caduto nel suo vialetto, bloccando l’unica uscita. Determinata a fuggire, ha preso delle tronchesi da un vicino, ha tagliato un buco grande quanto un’auto nella recinzione che condivideva con i vicini dall’altro lato, e ha attraversato il loro giardino per scappare.

Come riporta CNN, gli incendi di Palisades ed Eaton sono considerati i più distruttivi nella storia di Los Angeles. I residenti delle zone colpite continuano a fare i conti con i danni e il trauma lasciati dalla scia delle fiamme.

Sebbene le valutazioni ufficiali dei danni siano ancora in corso, il Dipartimento della Silvicoltura e della Protezione contro gli Incendi della California stima che più di 16.200 strutture siano state danneggiate o distrutte.