Fan dell’horror splatter ci siamo! Terrifier 4 è ufficialmente in lavorazione, come ha confermato Damien Leone, svelando anche che sarà approfondita la storia delle origini di Art il Clown.

I film sulle origini hanno sempre affascinato il pubblico, facendo scoprire le motivazioni e i traumi che hanno plasmato personaggi iconici. Ora, anche il terrificante Art il Clown potrà vedere la sua storia raccontata. Damien Leone, regista del franchise Terrifier, ha annunciato che il quarto capitolo della saga approfondirà le origini del sadico clown interpretato da David Howard Thornton.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account X del regista, in occasione del suo compleanno. In un messaggio rivolto ai fan, Leone ha scritto: “Grazie per tutti gli auguri di compleanno. Ho pensato che vi avrei fatto un regalo in cambio! La sceneggiatura di Terrifier 4 è in lavorazione e si sta delineando come una conclusione epica, emozionante, cattiva, terrificante e assolutamente soddisfacente. P.S., finalmente rivelerò l’origine di Art.”

Dopo il successo del terzo film, in cui Art il Clown ha scatenato il caos natalizio vestito da Babbo Natale e in cerca di vendetta contro Sienna Shaw (Lauren LaVera) e suo fratello Jonathan (Elliott Fullam), Terrifier 4 si preannuncia come la chiusura definitiva della storia. Leone ha precedentemente suggerito che questo sarà il film in cui metterà un punto finale alla saga di Art, anche se nel suo stile, potrebbe essere un finale tanto brutale quanto scioccante.

Con un budget di soli 2 milioni di dollari, Terrifier 3 ha incassato quasi 90 milioni. Questo successo ha spianato la strada per Terrifier 4, che Leone vuole rendere il capitolo più ambizioso e scioccante della saga.

I fan possono aspettarsi un viaggio nelle origini di Art il Clown, scoprendo come e perché è diventato il sadico assassino che terrorizza gli schermi. Per chi volesse recuperare i capitoli precedenti, i film sono disponibili in streaming e per il noleggio su piattaforme come Prime Video.