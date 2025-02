Un film live-action su PAC-MAN era in fase di sviluppo

THR ha riportato che Justin Baldoni avrebbe dovuto dirigere un film live-action basato sul celebre videogioco Pac-Man. Tuttavia sembra che a oggi il progetto sia ora in bilico a causa delle accuse mosse contro di lui da Blake Lively.

Secondo quanto scritto dalla fonte, lo scorso agosto, Justin Baldoni sperava che l’annuncio del film potesse migliorare la sua immagine pubblica, offuscata dalle tensioni con Blake Lively sul set di It Ends with Us. Un messaggio inviato al suo team di PR il 18 agosto rivela infatti la sua intenzione di promuovere il progetto per distogliere l’attenzione dalle polemiche in corso.

Wayfarer Studios, la compagnia di produzione co-fondata da Justin Baldoni, aveva iniziato a sviluppare il film live-action di Pac-Man dal 2022. Tuttavia, la disputa legale con Blake Lively ha avuto ripercussioni significative sulla carriera del regista. Infatti fonti vicine a lui parlano della perdita di diversi incarichi e ingenti somme di denaro.

Bandai Namco, la società giapponese che detiene i diritti del gioco, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione. La sceneggiatura del film era stata affidata a Christopher Yost, noto per il suo lavoro su Thor: Ragnarok.

Nonostante le difficoltà, Wayfarer Studios sta portando avanti altri progetti, tra cui il debutto alla regia di Scarlett Johansson con Eleanor the Great, e Code 3, una commedia d’azione con Rainn Wilson. La compagnia si prepara inoltre a distribuire The Senior, un dramma sportivo diretto da Michael Chiklis, e A Nice Indian Boy, una storia romantica LGBTQ+ con Karan Soni e Jonathan Groff.

Se il film live action di Pac-Man vedrà effettivamente la luce in futuro dipenderà dall’evolversi della situazione legale di Baldoni.