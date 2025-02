In arrivo un film thriller e romantico, dal tocco soprannaturale, scritto e pensato da M. Night Shyamalan e Nicholas Sparks! Il protagonista dovrebbe essere quasi certamente Jake Gyllenhaal.

Il nuovo film con Jake Gyllenhaal

Al momento non abbiamo molte informazioni sulla trama, ma quello che sappiamo è che M. Night Shyamalan e Nicholas Sparks stanno collaborando per dare vita a un’opera originale che getta le sue fondamenta in una storia d’amore carica di tensione e con qualche tocco di soprannaturale.

L’idea verrà trasposta sul grande schermo dal regista, mentre parallelamente lo scrittore si occuperà del romanzo. I personaggi e le ambientazioni saranno le stesse ma si occuperanno individualmente della realizzazione del progetto, così da creare un prodotto su misura per i rispettivi mezzi di comunicazione.

Stando a quanto riporta anche Deadline, come protagonista dovremmo trovare Jake Gyllenhaal. L’ultima sua fatica, nonché successo, più recente è la miniserie per AppleTV+ dal titolo Presunto Innocente. Vedremo come se la caverà in questo prossimo film che i fan vogliono vedere al più presto.

Shyamalan si è spesso occupato di horror e thriller che la maggior parte delle volte sfiorano o sono completamente immersi nel mondo del paranormale. Nicholas Sparks, invece, è uno scritto che ha fatto innamorare il mondo con le sue storie cariche di passione e drammaticità. In che modo si mescoleranno i due aspetti?

Per scoprire qualcosa in più sulla pellicola con Jake Gyllenhaal dovremo attendere ancora qualche tempo. Sembra che al momento il progetto sia nelle fasi iniziali di scrittura, sia per quanto riguarda la sceneggiatura sia per quanto riguarda il romanzo. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo a tenervi aggiornati. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.