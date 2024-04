Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 18 Aprile 2024

Fabbricante di Lacrime

Caterina Ferioli, Nica in Fabbricante di Lacrime, ha confessato che sua madre era fan del libro di Erin Doom

Caterina Ferioli nel Fabbricante di Lacrime

Ottenere il ruolo da protagonista nel film del momento è stato un traguardo molto importante per la carriera di Caterina Ferioli. L’attrice veste i panni di Nica in Fabbricante di Lacrime, pellicola Netflix ispirata all’omonimo romanzo di Erin Doom.

Il film è uscito lo scorso 4 aprile sulla piattaforma e ha già infranto qualsiasi record di visualizzazioni. Risulta infatti essere la pellicola più vista al mondo su Netflix, un traguardo mai ottenuto prima da una produzione italiana.

Un’opportunità che farà sicuramente bene alla carriera della Ferioli che si è distinta per la sua interpretazione. Un mondo, quello di Fabbricante di Lacrime, che ha sempre avuto un legame con la sua vita anche prima di ottenere il ruolo di Nica.

Come riportato da Vanity Fair infatti, nel momento in cui è riuscita ad agguantare la parte Caterina ha iniziato a cercare informazioni sulla storia di Erin Doom che non conosceva. Durante le sue ricerche la Ferioli ha scoperto che sua madre era un’accanita lettrice dell’autrice. La mamma le avrebbe consigliato anche di leggere il romanzo sicura del fatto che ne avrebbe apprezzato il contenuto.

E in effetti la sua valutazione si è rivelata esatta, visto che Caterina Ferioli ha avuto la parte principale del film insieme a Simone Baldasseroni. La giovane interprete non ha neanche fatto in tempo a godersi il successo del film che è immediatamente tornata a lavoro.

Caterina è infatti attualmente sul set di una nuova fiction di Rai Uno, intitolata Belcanto. Le protagoniste della fiction sono due sorelle, Carolina e Antonia, e la madre Maria. Dopo aver ucciso un padre violento, le tre donne si rifugiano a Milano dove la maggiore delle sorelle tenterà di esaudire il suo sogno nel cassetto: diventare una cantante lirica famosa.

Tanti i volti noti del piccolo schermo che saranno tra i protagonisti: da Vittoria Puccini ad Andrea Bosca passando per diversi attori di Mare Fuori: Giacomo Giorgio, Carmine Recano, Vincenzo Ferrera e Serena de Ferrari.