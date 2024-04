Due attori di Fabbricante di Lacrime sono stati coinquilini

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 18 Aprile 2024

Ora sono due attori tra i protagonisti di Fabbricante di Lacrime, il film del momento. In passato però due interpreti della pellicola Netflix sono stati coinquilini. Ma andiamo con ordine. Fabbricante di Lacrime non ha ormai bisogno di presentazioni.

Il romanzo scritto da Erin Doom è diventato lo scorso 4 aprile un film che sta infrangendo qualsiasi record. Uno dei traguardi principali del progetto, che vede protagonisti Simone Baldasseroni (Biondo) e Caterina Ferioli (che ha conosciuto il libro grazie a sua madre) è stato quello di diventare il film più visto al mondo su Netflix.

Tra i personaggi che abbiamo conosciuto nella pellicola c’è anche quello di Billie. La giovane studentessa è una delle amiche di Nica nella sua nuova scuola. A interpretare questo personaggio è la tiktoker Nicky Passarella che grazie a Fabbricante di Lacrime è riuscita a esaudire il suo desiderio di diventare un’attrice.

La Passarella ha un seguito di oltre un milione e 700 mila persone su TikTok, che le permettono di essere tra i volti della rete più amata dai giovanissimi. Come riportato da Webboh, Nicky è stata in passato coinquilina di un altro volto del film.

Stiamo parlando di Antonio Ghisleri, che nel film veste invece i panni di Phelps. I due attori di Fabbricante di Lacrime hanno convissuto per un certo periodo di tempo a Milano. Secondo quanto trapelato Ghisleri era alla ricerca di un appoggio momentaneo nel capoluogo lombardo e Nicky le ha proposto il suo supporto.

Nella pellicola Billie ha una cotta per Phelps mentre nella realtà, a quanto ci risulta, Nicky e Antonio sono soltanto amici. Intanto in molti si chiedono se, visto l’enorme successo del film, Fabbricante di Lacrime avrà un sequel.

A rispondere è stata la scrittrice Erin Doom, che ha chiarito che non ci sarà alcun secondo capitolo del film. “Fabbricante finisce davvero molto avanti, perché lo stesso epilogo parla di loro due che sono adulti, che sono sposati. Effettivamente c’è questo cerchio che si chiude, inizia con la leggenda e finisce con la leggenda. Quindi, inserirci all’interno di un cerchio in un certo senso chiuso e perfetto… Per me la loro storia è conclusa così“, ha spiegato.