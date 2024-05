News e anticipazioni

Leila Sirianni | 15 Maggio 2024

La storia d’amore protagonista di Bridgerton 4 è già stata scelta

La terza stagione di Bridgerton non è ancora ufficialmente iniziata, ma i fan stanno già guardando avanti e si domandano quale storia d’amore sarà protagonista della 4, da tempo confermata.

Teoricamente dovrebbe toccare a Benedict (Luke Thompson), già rimbalzato una volta. Seguendo i romanzi, infatti, al posto di Colin (Luke Newton) e Pen (Nicola Coughlan) avrebbero dovuto esserci lui e a Sophie Beckett.

Tuttavia, secondo alcuni, la produzione potrebbe voler affrontare prima le vicende amorose di Eloise, tra i personaggi più apprezzati della serie. Fino ad oggi, infatti, ha avuto una presenza maggiore rispetto al fratello.

Bridgerton 4, dunque, potrebbe finire per raccontare la storia d’amore narrata nel quinto libro della saga, intitolato A Sir Phillip, con amore, incentrato appunto sulla giovane e su Sir Phillip Crane.

Parlando con People, Julia Quinn, l’autrice dei romanzi su cui si basa lo show, ha parlato del futuro della serie in vista della quarta stagione. La scrittrice ha ammesso che la storia d’amore su cui si concentrerà è già stata scelta e fissata.

Non posso dire una parola, finirei in un sacco di guai.

Ha inizialmente dichiarato la Quinn all’anteprima mondiale di Bridgeron 3, tenutasi a New York City il 13 maggio 2024. Poi, però, ha confessato di sapere chi sarà al centro dell’azione nel prossimo ciclo di episodi:

Lo so, ma non posso dire di sì.

Prima di proiettarsi verso la quarta stagione, però, Julia Quinn vuole che tutti si godano la terza stagione, non solo per la sua coinvolgente storia d’amore, ma per tutto ciò che offre:

Ovviamente, c’è il romanticismo, e Nicola e Luke sono fantastici, ma è un cast così variegato, e ci sono così tanti piccoli momenti con tutti, che secondo me sono semplicemente favolosi.

Ha spiegato l’autrice a People.