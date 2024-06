News e anticipazioni

Martina Pedretti | 18 Giugno 2024

Bridgerton

Cressida e il significato nascosto dei suoi capelli nel finale di Bridgerton 3

Sicuramente la terza stagione di Bridgerton si è conclusa con un finale molto triste per Cressida. Anche se in origine esisteva un finale alternativo per il suo personaggio, la stagione si è conclusa con la ragazza stata bandita in una carrozza, costretta ad andare a vivere con la sua terribile zia in Galles.

Nella scena finale di Cressida c’è però un significato nascosto dietro la sua particolare acconciatura, che rende questo triste momento ancora più emozionante.

Cressida è nota per le sue acconciature e i suoi costumi stravaganti, ma nella scena finale i suoi capelli sono pettinati a forma di una gabbia per uccelli, con tanto di catene. Questo simboleggia il modo in cui la ragazza è intrappolata dalla società, ed è costretta ad andarsene via dalla società, per via delle sue azioni.

Come sappiamo però Cressida si è vista costretta a fingere di essere Lady Whistledown, per cercare di fuggire dalle pene di un matrimonio combinato con un uomo che l’avrebbe costretta a una vita penosa. La sua decisione di ricattare Penelope è stata una conseguenza della sua scelta per fuggire da un futuro che l’avrebbe tenuta ancora più in gabbia.

In un’intervista con Entertainment Weekly, Jessica Madsen che interpreta Cressida ha spiegato il simbolismo della gabbia per uccelli nei suoi capelli:

“È così limitata e soffocata dal modo in cui funziona la società e da ciò che le è permesso e non le è permesso di fare nella sua posizione. Gli spettatori con lei scoprono qualcuno che è veramente intrappolato. Lei è un uccello in gabbia che cerca di uscire. Non penso che intenda ferire nessuno nel mentre“.

Nel finale alternativo girato, Cressida aveva anche un uccellino in gabbia tra i capelli, e la madre, Lady Cowper aveva la chiave per liberarlo. In questa scena poi scartata, la donna ha anche liberato la figlia.

A oggi non sappiamo quale sarà il destino di Cressida in Bridgerton e se la rivedremo in futuro. Tuttavia i fan hanno già qualche teoria sul suo conto…