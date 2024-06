News e anticipazioni

Martina Pedretti | 18 Giugno 2024

La sceneggiatrice di Bridgerton rivela che Eloise non è queer

La terza stagione di Bridgerton ha fatto nascere una serie di teorie tra i fan che amano la serie. Nel corso deli episodi abbiamo scoperto che sia Francesca che Benedict sono queer, e ora c’è chi è convinto che lo sia anche Eloise. Così, la showrunner ha spiegato qual è la verità dietro gli interessi amorosi della ragazza.

Lo showrunner di Bridgerton, Jess Brownell, ha spiegato a TVLine come la serie in realtà non affronterà la teoria secondo cui Eloise potrebbe essere queer. “Abbiamo parlato molto di Eloise durante la scrittura, del fatto che per molte persone lei sembra una persona queer, e capisco perfettamente il perché. Ma abbiamo ritenuto che fosse davvero importante che in una serie in cui tutti sono ossessionati dal romanticismo, ci fosse un personaggio – in particolare un personaggio femminile – per il quale questo non è la priorità.

Il nostro obiettivo non è che Eloise abbia solo bisogno di incontrare qualcuno del sesso giusto ma che, in effetti, sia sinceramente più interessata ad altre attività mentali in questo momento“.

Molti fan su Reddit hanno teorizzato sulla sua sessualità a causa della sua vicinanza con Penelope, e del fatto che nella terza stagione si è avvicinata a Cressida Cowper, che in realtà era la rivale di Eloise nelle stagioni precedenti. Secondo molti le due sarebbero potute essere una coppia, anche se il finale di stagione parla da sé.

Per chi ha letto i libri di Bridgerton, sa cosa succede nella storia originale a Eloise, e se finisce con lo sposarsi o meno. Finora, lo spettacolo Netflix ha seguito i libri di Julia Quinn in modo abbastanza accurato, se non fosse per qualche dettaglio, legato in particolare a Francesca.