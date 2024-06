News e anticipazioni

18 Giugno 2024

House of the Dragon

Lo showrunner di House of the Dragon Ryan Condal ha spiegato come mai la sigla della stagione 2 è cambiata

Ecco perché la sigla di House of the Dragon 2 è cambiata

Se avete già visto la premiere della stagione 2 di House of the Dragon, avrete notato che la sigla è cambiata, rispetto alla prima.

Nel capitolo di esordio, la sequenza di apertura mostrava una scia di sangue che serpeggia attraverso il modello della Vecchia Valyria di Re Viserys.

L’introduzione è stata mostrata per la prima volta all’inizio del secondo episodio dello show, e alcuni critici l’hanno trovata un po’ deludente.

Con il nuovo ciclo di episodi, che ha debuttato questo weekend, i titoli di testa mostrano un arazzo medievale che viene tessuto e raffigurano momenti precedenti della storia dei Targaryen.

La scia di sangue è ancora presente, ma molto più discreta, e macchia il tessuto del ricamo gradualmente. Il tutto è accompagnato da una ripresa dinamica e da una versione rivisitata del tema di Game of Thrones di Ramin Djawadi.

Man mano che la stagione procede, il ricamo evolverà includendo nuovi momenti iconici dagli episodi passati. Ma come mai questo cambiamento?

A rispondere, fornendo qualche chiarimento, ci ha pensato il co-creatore e lo showrunner di House of the Dragon. Ryan Condal ha dichiarato a The Hollywood Reporter:

La straordinaria sequenza di apertura dello show originale ci ha condotto qui, non che stessimo cercando di superarla, ma stavamo cercando di continuare la tradizione di una sequenza di apertura in evoluzione. Nello show originale, i titoli di testa cambiano man mano che lo show cambia geografia, mostrando sempre più aree di Westeros. Volevamo continuare con questa tradizione nella nostra sequenza di apertura, ma quando siamo arrivati alla fine della prima stagione, ci siamo resi conto che la storia del lignaggio e delle origini che stavamo raccontando in quella stagione — 20 anni di tempo nella prima stagione — era giunta a una conclusione perché ora la stirpe Targaryen è in un certo senso stabilita. Non avevamo molto margine di manovra.

Condal ha aggiunto che per questo motivo hanno deciso di optare per un cambiamento radicale. L’intento è quello di rappresentare la storia in modo visivo e offrire ai fan nuove cose da analizzare e approfondire.