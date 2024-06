Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 18 Giugno 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 19 giugno 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 19 giugno 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 19 giugno 2024.

Nella puntata precedente, Niko cerca di elaborare una strategia per convincere Alberto a riportare a casa Federico ma l’uomo, disperato, potrebbe arrivare a un gesto estremo. Dopo l’ennesima discussione con Luca, Ornella si vede costretta a svelare a Rossella il segreto del primario. Come reagirà la ragazza una volta scoperta la verità? Riuscirà Niko a convincere Alberto a tornare indietro e fermare la sua pazza corsa?

Leggi anche le anticipazioni della settimana

Trama puntata mercoledì 19 giugno 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 19 giugno 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Nunzio potrebbe convincersi a dare una chance a Diana, che è stata finalmente dimessa dall’ospedale; intanto Rossella sembra lentamente scivolare fuori dalla sua vita. Clara vive ore di profonda angoscia in attesa di conoscere le sorti di Federico, mentre Alberto prenderà un’inaspettata decisione.

Queste sono le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 giugno 2024 di Un posto al sole.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.