News e anticipazioni

Leila Sirianni | 10 Giugno 2024

Bridgerton

Jessica Madsen, interprete di Cressida Cowper in Bridgerton, si è detta favorevole ad una storia d’amore tra il suo personaggio ed Eloise

Jessica Madsen di Bridgerton dice sì da una storia friends-to-lovers tra Eloise e Cressida

Accanto a una nuova storia d’amore centrale con protagonisti Penelope e Colin, una manciata di nuovi personaggi e un rapido sguardo alla nuova realtà di Anthony e Kate, Bridgerton 3 ha introdotto l’amicizia tra Eloise e Cressida.

Questa coppia inaspettata è stata uno dei punti salienti della stagione finora. I fan, infatti, hanno molto apprezzato la dinamica tra le due giovani. Alcuni si sono così affezionati alle due da aver iniziato a fare il tifo per loro come coppia.

Ma a quanto pare non sono solamente gli appassionati di Bridgerton a veder bene una storia d’amore tra Eloise e Cressida. Jessica Madsen, che interpreta la signorina Cowper sembra essere del loro stesso avviso.

L’attrice ha infatti dichiarato a Business Insider che anche lei, segretamente, adorerebbe vedere il suo personaggio avere una storia friends-to-lovers con Eloise. O forse dovremmo dire enemies-to-friends-to-lovers.

A Jessica Madsen è stato chiesto un commento sulla nuova amicizia tra Cressida ed Eloise e se questa relazione potrebbe evolversi in qualcosa di romantico.

Ascolta, mi piacerebbe che tutto ciò accadesse. C’è un po’ una storia da amici ad innamorati qui.

Queste le parole dell’attrice, che si è dichiarata assolutamente favorevole ad un’eventuale relazione amorosa tra le due signorine.

Prima dell’uscita della terza stagione, la showrunner di Bridgerton Jess Brownell aveva confermato che la serie avrebbe portato in primo piano delle storie d’amore queer.

Sebbene non siano stati anticipati nomi di personaggi o relazioni, ha confermato che queste storie d’amore sarebbero state introdotte nel corso delle prossime stagioni.

Nonostante appoggi una svolta di questo tipo per Eloise e Cressida, Jessica Madsen ha aggiunto che le due potrebbero non essere la coppia queer su cui Bridgerton deciderà di puntare:

Non so se è quello che la gente vedrà, ma sì, io sarei assolutamente favorevole.

Eloise, infatti, ha una storia ben precisa che ci auguriamo di poter seguire presto. Dopo aver intrattenuto per diverso tempo una relazione epistolare con Sir Phillip Crane, la giovane scappa dall’uomo, costringendo i fratelli a cercarla in lungo e in largo, e alla fine i due si sposano.